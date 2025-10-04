window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 4 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 4 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_virgo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

En el trabajo, la combinación de pensamiento estratégico y buenas alianzas elevará tu desempeño. Hoy podrías negociar mejoras salariales, especialmente si te comunicas con amabilidad. Aplicar inteligencia y diplomacia en cada paso traerá avances y permitirá que tus esfuerzos sean recompensados.

Horóscopo de amor para Virgo

Llegas fácilmente a tus sentimientos, en un impulso y sin tener en cuenta las consecuencias. Cuando busques una pareja nueva, tu corazón te mostrará el camino. Si ya estás en una relación, hay personas interesantes que pueden llegar a alterar el balance y complejidades de tu relación existente.

Horóscopo de dinero para Virgo

Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.

Horóscopo de sexo paraVirgo

No puede hacer ningún daño el introducir un poco de picante en tu vida sexual. Tal vez un cambio de lugar, trata de ser espontáneo y sorprende a tu amante, haz un acercamiento inesperado en un lugar inusual o pasa una noche romántica enfrente de un fuego crepitante. ¡La elección es tuya! Mantén los ojos abiertos y toma ventaja de cualquier cosa que surja.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Virgo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending