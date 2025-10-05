window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 5 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 5 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Tu dinámica cotidiana fluirá de acuerdo a tu bienestar y se sentirá operativa. Descubrirás que tu capacidad de resistencia es un recurso valioso para optimizar tu trabajo diario. Esta fuerza puesta en juego también te motivará a invertir en tu salud y cuidado personal.

Horóscopo de amor para Libra

Quieres mejorar tus relaciones y mostrarle a tu ser amado que tan deseoso estas de cumplir tus sueños, haciendo un esfuerzo dejas de lado tu necedad que no te sirve para lograr ningún propósito. Si estas soltero eres más seguro e invitas, tratando a la gente que conoces con respeto, te reafirmas dejándoles saber quién eres.

Horóscopo de dinero para Libra

Habla con tus buenos amigos sobre negocios. Tienes facilidad para obtener información útil y eres capaz de obtener buenos tips de otras personas. Si eres lo suficientemente valiente y dinámico para ponerlos en práctica, seguramente te beneficiarás de ellos.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tu vida personal está llena de emoción y sensualidad. No te sorprendas si tu pareja te detiene cuando vas hacia la puerta y te haga el amor en ese sitio. Tú también deberías pensar en una respuesta ingeniosa. Usa algo sexy, usa un poco de esa colonia embriagadora o tomen un baño de burbujas juntos. ¡Deja que las cosas se desarrollen a partir de allí!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

