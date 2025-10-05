window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 5 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 5 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

En tu relación de pareja sentirás una confluencia que despierta sueños y fantasías compartidas. Las conversaciones fluirán con entusiasmo, revelando pensamientos y sentimientos del otro. Este intercambio generará un estímulo especial, fortaleciendo la sintonía y la atracción que dinamizan la relación.

Horóscopo de amor para Virgo

No es fácil para ti compartir tus planes románticos. El saber que no haces ningún progreso resulta en que tratas de conocer a otros que son diferentes a ti. Las relaciones como esas son mucho más complicadas que lo que parecen a primera vista. Enfócate en personas más importantes y familiares que importan más.

Horóscopo de dinero para Virgo

Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.

Horóscopo de sexo paraVirgo

¡Cualquiera pensaría que tú escribiste el Kama Sutra! Estas radiante de energía sexual y tienes muchas ideas inventivas. Habla con tu pareja sobre tus fantasías secretas y las posiciones inusuales que quieres tratar, ¡complacete con tu pareja en algún “juego seductivo” que los pueda llevar a ambos a nuevos niveles de éxtasis!

