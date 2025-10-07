Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 7 octubre de 2025
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 7 octubre de 2025. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 7 de octubre de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
Esta Luna Llena aviva la pasión en la pareja, pero conviene evitar actitudes autoritarias que generen conflictos. Es un momento propicio para rodearte de personas que te inspiren a descubrir nuevas facetas de ti mismo y explorar dimensiones desconocidas de tu personalidad
Tauro
04/20 – 05/20
Surgen asuntos pendientes del pasado que requieren atención. Si sientes tensión física o emocional, evita que se vuelva crónica. Conectarte con tu ser, incluso en la rutina diaria, será la clave. Tu interior es un cáliz sagrado que puede ofrecerte alivio y claridad.
Géminis
05/21 – 06/20
Te destacarás como líder dentro de tu círculo social. Eventos, reuniones y fiestas serán oportunidades para hacer contactos interesantes y acercarte a personas influyentes. Además, podrías sentir una atracción inesperada por alguien que hasta ahora solo considerabas un amigo.
Cáncer
06/21 – 07/20
La atención de todos se concentrará en ti, dejando poco espacio para el ocio. Las responsabilidades domésticas aumentan y surgen decisiones que tomar. Mantén firme tu pulso al afirmar tu autoridad: tu familia apreciará tu capacidad de organizar con carácter.
Leo
07/21 – 08/21
Si planeabas un viaje, es momento de lanzarte o ultimar los preparativos. Las condiciones favorecen también los vínculos con el extranjero, y los asuntos legales toman un giro a tu favor. Aprovecha para avanzar con determinación y abrir nuevas puertas en tu camino.
Virgo
08/22 – 09/22
En sociedades o finanzas compartidas revisarás motivaciones, incluso enfrentando una rivalidad que puede resultar estimulante. El ciclo favorece restaurar objetos o antigüedades, dar valor a lo usado y detectar oportunidades de segunda mano.
Libra
09/23 – 10/22
La Luna Llena frente a tu signo activa tus deseos de compañía. Recuperarás autoestima y, con tu encanto, atraerás a alguien dispuesto a reconquistarte. Tu capacidad de seducción se pondrá en juego, permitiéndote cautivar a esa persona especial que despierta tu interés.
Escorpio
10/23 – 11/22
Pequeños contratiempos domésticos podrían alterar tu día. Conviene resolver las cuestiones por tu cuenta, pues la colaboración ajena será limitada. Cuida tu salud, incorpora vitaminas y alterna actividad con descanso. Mantener tu energía será clave para atravesar este momento.
Sagitario
11/23 – 12/20
En tu vida amorosa surgirán preguntas y tu círculo social puede inspirarte a renovarte. Déjate llevar por tus deseos, date permiso para jugar, experimentar y vivir una pasión intensa que haga latir tu corazón y abra nuevas dimensiones en tu mundo.
Capricornio
12/21 – 01/19
Esta Luna Llena podría generar tensiones familiares. Para mantener el control, recuerda tus objetivos y aspiraciones. Si actúas con determinación y confianza, tu éxito podrá estimular a tu círculo, convirtiéndote en un referente y en líder que inspira respeto.
Acuario
01/20 – 02/18
La claridad mental te permitirá expresar tus ideas con convicción. Podrías recibir invitaciones a trasladarte o viajar con personas que actúan como guías. Además, surgirán oportunidades y encuentros apasionantes durante paseos o viajes, mezclando aprendizaje y un toque de conexión inesperada.
Piscis
02/19 – 03/20
La Luna Llena te impulsa a decidir sobre sociedades o acuerdos: continuar, ajustar o cerrar lo que perdió sentido. También podrías gestionar herencias o refinanciar compromisos. Es tiempo de mover recursos con estrategia asertiva y canalizar esta energía intensa para fortalecer tu economía.