window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 7 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 7 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

La claridad mental te permitirá expresar tus ideas con convicción. Podrías recibir invitaciones a trasladarte o viajar con personas que actúan como guías. Además, surgirán oportunidades y encuentros apasionantes durante paseos o viajes, mezclando aprendizaje y un toque de conexión inesperada.

Horóscopo de amor para Acuario

El mundo allá afuera te esa esperando para ser descubierto. Tienes suficiente entusiasmo y empuje para soportar a dos personas. Puede que finalmente descubras tu propio lugar, la ciudad donde está tu hogar otra vez, o tal vez solo viajar. Lo que sea que decidas hacer, lo vas a encontrar el doble de divertido si lo hace con tu pareja o con un amigo.

Horóscopo de dinero para Acuario

Aun cuando sientes que el mundo es tuyo, trata de no comprarlo todo de una vez. Es importante que no permitas que tus exuberancias tomen el control de tu dinero, así que mantén vigiladas tus finanzas. Piensa dos veces si una compra es necesaria o no.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tus deseos no dejan nada a tu imaginación; a cambio, vuelve esos sueños realidad. Tu vida sexual necesita un poco de energía o podría quedarse sin vapor. Sorprende al objeto de tu pasión con alguna ropa erótica o juguetes sexuales. Trata algunas nuevas técnicas durante los juegos previos. Con un poco de suerte entraras en el movimiento de las cosas: tu pareja está inspirada para hacer lo mismo por ti.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Acuario Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending