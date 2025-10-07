Horóscopo de hoy para Leo del 7 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 7 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Si planeabas un viaje, es momento de lanzarte o ultimar los preparativos. Las condiciones favorecen también los vínculos con el extranjero, y los asuntos legales toman un giro a tu favor. Aprovecha para avanzar con determinación y abrir nuevas puertas en tu camino.
