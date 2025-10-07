Horóscopo de hoy para Leo del 7 octubre de 2025

Si planeabas un viaje, es momento de lanzarte o ultimar los preparativos. Las condiciones favorecen también los vínculos con el extranjero, y los asuntos legales toman un giro a tu favor. Aprovecha para avanzar con determinación y abrir nuevas puertas en tu camino.

Horóscopo de amor para Leo Optimista y contento, la amabilidad que muestras atrae a las personas hacia a ti ya que encuentran esta cualidad atractiva. Si buscas amor, encantarás sin esfuerzo a todos los que conozcas. Casi cualquier persona que encuentres quedará impresionada por tu apariencia. No te creas mucho o te sientas lo máximo, regresa los halagos que recibas inmediatamente.

Horóscopo de dinero para Leo Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.