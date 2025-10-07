Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 7 de octubre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este martes 7 de octubre.

Leo: Hoy el universo te ilumina con una energía poderosa y magnética

La jornada promete movimiento y desafíos, pero también la oportunidad de brillar con luz propia. En el trabajo, tu liderazgo natural será clave para resolver una situación que otros no saben cómo manejar. Una idea que venías postergando puede transformarse en un éxito si confías en tu instinto y no dejas que las dudas te frenen.

En el amor, el fuego leonino se enciende con fuerza: si estás en pareja, es momento de reavivar la chispa con un gesto inesperado; si estás soltero, alguien podría sentirse atraído por tu confianza y carisma. No fuerces nada, deja que las cosas fluyan a su ritmo.

En la familia, un pequeño desacuerdo podría surgir por temas sin importancia. Evita dramatizar: la comprensión será tu mejor herramienta para mantener la armonía.

En cuanto a la salud, el cuerpo te pedirá descanso y equilibrio. Una caminata al aire libre o una actividad que te relaje servirá para despejar tu mente.

En materia de suerte, el azar podría sorprenderte con un golpe de buena fortuna durante la tarde. Mantente atento a coincidencias o señales que te indiquen nuevos comienzos.

Consejo del día: No intentes apagar tu fuego para encajar; deja que te vean arder.

Números de la suerte: 11, 79, 146, 288, 432.