Horóscopo de hoy para Capricornio del 8 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 8 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy tu cuerpo, mente y emociones reclamarán privacidad. Si convives con otros, haz respetar tus espacios: cerrar momentáneamente la puerta a las visitas permitirá recargar energías. Defiende tu territorio con firmeza, recordando que eres amo y señor de tu hogar.
