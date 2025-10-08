window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 8 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 8 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Géminis

(05/21 – 06/20)

Sentirás necesidad de renovarte y de socializar, pero controla tus gastos al salir. Puedes ganarte un lugar en tu grupo de amigos siendo espontáneo y auténtico. No es necesario aparentar riqueza: tu verdadero poder reside en tu independencia, tu frescura y tu forma genuina de interactuar.

Horóscopo de amor para Géminis

Sintiéndote refrescado disfrutas tu actividad personal y aprecias estas experiencias únicas, especialmente cuando renuevas tus amistades cercanas y redescubres el amor. Con claridad y compostura sobrellevas los problemas con otros que una vez parecieron imposibles de resolver pero resultaron terminar bien.

Horóscopo de dinero para Géminis

Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Suertudo, ¡ya que eres capaz de cumplir todas esas salvajes fantasías! Dile a tu pareja tus deseos más secretos. No seas tímido, estará más inclinada a aceptar de lo que te imaginas. Ambos disfrutan encendiéndose uno al otro con las palabras adecuadas. Después de un juego de palabras seductoras sabés lo que viene a continuación.

