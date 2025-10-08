Horóscopo de hoy para Libra del 8 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 8 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Si estás en pareja, evita imponer tus ideales, pues podrían generar fricciones. Si estás soltero, quizás tus expectativas sean altas. Ábrete a conocer personas espontáneamente y acepta la propuesta del otro. Para ambos será mejor alentar encuentros auténticos y significativos.
