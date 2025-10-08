window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 8 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 8 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Virgo

(08/22 – 09/22)

Sentirás deseos de conectar profundamente con alguien, y tus pasiones más ardientes se activarán. Cuida tu privacidad: alguien de tu círculo podría intentar entrometerse. No es momento de exponerte socialmente; sumérgete en la intimidad, explorando con entrega el fuego compartido en el lecho.

Horóscopo de amor para Virgo

Tu persona amada se siente especialmente atraída hacia ti, eres su foco de atención. Tú les proporcionas una influencia tranquilizadora y te ven como un confidente y un claro comunicador. Si estas soltero, trata de reconectarte con amigos existentes, aquellos que más te importan, olvida cualquier desacuerdo que hayan tenido en el pasado.

Horóscopo de dinero para Virgo

El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tú y tu pareja saben exactamente que es lo que les gusta y que encuentran excitante y estimulante de cada uno. En lo que al sexo se refiere, ¡Tu pareja sabe exactamente como te gusta! Dile como te gustaría que lo hiciera un poco diferente o sugiere algunos lugares inusuales para esos momentos de hacer el amor. ¡Te sorprenderás lo imaginativos que pueden ser!

