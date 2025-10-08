Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 8 de octubre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este miércoles 8 de octubre.

Leo: tu carisma natural estará en su punto más alto

Hoy podrás conquistar espacios, personas y oportunidades que parecían fuera de tu alcance. Sin embargo, los astros te aconsejan mantener los pies sobre la tierra, ya que podrías sentirte tentado a tomar decisiones impulsivas o dejarte llevar por el exceso de confianza.

En el amor, tu fuego interior encenderá pasiones intensas. Si tienes pareja, será un buen momento para recuperar la chispa y planear algo diferente juntos. Los solteros podrían cruzarse con alguien que los admire por su fuerza y determinación, aunque es posible que esa conexión requiera paciencia antes de florecer.

En el trabajo, tu liderazgo brillará con fuerza. Hoy podrías recibir el reconocimiento que esperabas o una propuesta inesperada que pondrá a prueba tu ambición. Mantén la mente abierta y evita discutir con colegas que no compartan tu visión. Tu creatividad será clave para resolver problemas y destacar ante superiores.

En la familia, una conversación pendiente podría traer alivio y unión. Es posible que alguien cercano necesite de tu consejo o de tu apoyo emocional, y sabrás cómo ofrecerlo con sabiduría. En cuanto a la salud, presta atención al descanso y evita sobrecargarte: tu cuerpo también necesita un respiro.

La suerte te acompañará en asuntos de dinero, especialmente si confías en tu intuición y te atreves a salir de la rutina. Una decisión valiente podría rendir frutos más pronto de lo que imaginas.

Consejo del día: tu brillo es natural, no necesitas demostrarlo todo el tiempo.

Números de la suerte: 17, 64, 129, 288, 472.