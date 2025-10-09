Banco de EE UU retiene dinero de inmigrante que regresa a México

María Hernández suelta el llanto al recordar que el dinero que con tanto esfuerzo ahorró durante las más de tres décadas en Estados Unidos, no los puede cobrar en México.

“No tengo nada. No tengo en que refugiarme. Me ha dado depresión y ataques de pánico y ansiedad”, dijo.

La pesadilla para María comenzó el 30 de julio cuando regresó de manera voluntaria a vivir a la ciudad de México donde nació hace 65 años.

“Yo no me regresé a México por miedo a Trump sino porque tenía muy grave, entre la vida y la muerte a mi única hermana. Además mi único hijo también está en México, y a mi nieta de 15 años no la conocía”.

María Hernández, una aguerrida miembra de CHIRLA en Los Ángeles. (Cortesía María Hernández)

Durante los 30 años que vivió en Los Ángeles, María hizo todo tipo de trabajos para ganarse la vida.

“Fui niñera, cuidadora de perros, limpié casas, vendí tamales, y trabajé en una fábrica durante 15 años”, dice.

Fue además una miembra activa de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) en Los Ángeles.

Ante la gravedad de su hermana, María no la pensó y empacó sus maletas rumbo a México. Sabía que se trataba de un viaje sin retorno porque debido a que no cuenta con un estatus migratorio, no tenía manera de regresar a Los Ángeles.

“Antes de irme, fui al Banco Chase donde desde 2019, abrí mi cuenta de ahorros, y procedí a hacer una transferencia a mi hijo en México con todo el dinero que había guardado, $27.135.20”.

Con los papeles en la mano del cable bancario enviado, María regresó a México.

Su alegría no le duró mucho, pues tan pronto llegó a su país, recibió un aviso de que su transferencia había sido cancelada.

María Hernández viajó por todo el país abogando por los inmigrantes en EE UU. (Cortesía María Hernández)

De inmediato llamó por teléfono al Banco Chase para ver qué pasaba.

“He llamado como mil veces. Y tras más de un hora de preguntas, me dicen que el dinero ahí está en mi cuenta, pero que necesito presentarme para verificación, pero cómo voy a viajar a Estados Unidos si yo no tengo papeles”.

Dice que en busca de ayuda, acudió a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahí en la puerta salió un empleado para decirle qué ellos solo sirven a los mexicanos que viven en el exterior, y no la pueden ayudar, porque ella ahora radica en México.

“Me presenté también a la Embajada de Estados Unidos en México, y me dijeron que tampoco me pueden ayudar”.

Llena de angustia, María dice que no sabe qué hacer.

“Ese dinero es fruto de mi trabajo, $7,000 de mis ahorros, y $20,000 por demandas que gané, una por lesiones sufridas en la fábrica donde trabajé y otra por un choque automovilístico donde fui recompensada”, dice.

Agrega que ese dinero era su jubilación y quería destinar una parte para abrir un pequeño negocio y vivir con tranquilidad lo que le quede de vida.

“Al principio, pude sacar del cajero en tres diferentes ocasiones: $119, $4,0000 y $500 pesos, e hice compras por $1,000, pero después CHASE ya no me dio acceso en los cajeros”.

“La verdad estoy muy triste y decepcionada sin saber qué hacer y a quién recurrir para que me ayuden”, dice María sollozando.

La Opinión ha contactado al Consulado de México en Los Ángeles, y a la oficina de prensa del Banco CHASE para ver cómo pueden agilizar que María recupere sus ahorros; y estamos en espera de una respuesta.

Pero además porque muchos otros inmigrantes pueden estar pasando por la misma situación quienes al ser arrestados y deportados, ya no pueden tener acceso a sus cuentas de banco.

María ha enviado a La Opinión fotografías de los documentos que prueban que llevó a cabo la transferencia bancaria.