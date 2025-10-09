Horóscopo de hoy para Géminis del 9 octubre de 2025
Sentirás la necesidad de una limpieza interior, sobre todo si ciertos malestares físicos se vuelven crónicos. Es tiempo de soltar cargas y despedirte de lo que limita. Para sostener tu salud y bienestar, será esencial liberarte de ataduras que ya cumplieron su ciclo.
