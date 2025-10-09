Horóscopo de hoy para Sagitario del 9 octubre de 2025

Conviene revisar cómo manejas el enojo. No lo reprimas, pero busca liberarlo de manera saludable para evitar que afecte tu bienestar físico. Este es un momento clave para tomar conciencia de la relación entre tus emociones y tu cuerpo, y cuidarte mejor.

Horóscopo de amor para Sagitario Presta la atención adecuada a tu pareja que te demuestra tanta ternura y devoción, puede llegar a ser tu compañía de por vida. Si eres soltero otros te encuentran interesante y se te acercan y hablan frecuentemente. Si instigas a un contacto es posible para ti que sean amigos, o con suerte, compañeros de sueños.

Horóscopo de dinero para Sagitario Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.