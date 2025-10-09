window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 9 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 9 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Tauro

(04/20 – 05/20)

Tus talentos, aún poco explorados, comienzan a notarse. Tendrás la oportunidad de liderar un proyecto con tu sello personal. En el proceso surgirán admiradores y detractores, pero la vida te invita a aprender a convivir con distintas miradas, sin dejar de florecer con tu encanto.

Horóscopo de amor para Tauro

Pensando en tu relación aclaran lo que han identificado juntos de los sentimientos existentes que comparten y aun son prometedores, o si ya no quedó ningún lazo, mientras ambos estén positivos y acepten los cambios positivos para lo que inicialmente parece una situación difícil de resolver

Horóscopo de dinero para Tauro

Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.

Horóscopo de sexo paraTauro

Noches familiares y confortables de pasión están agendadas, parece ser que perdiste el gusto por los encuentros casuales. Añoras las comidas románticas y el placer de compartir un baño de burbujas. Consiéntanse uno al otro con masajes corporales y afecto. ¡De esta manera llegas a conocer el cuerpo de tu amante todo de nuevo!

