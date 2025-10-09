window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 9 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 9 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_virgo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Una vibración positiva traerá experiencias enriquecedoras. Este es un tiempo ideal para emprender un viaje o involucrarte en un proyecto personal significativo. No dudes de tu buena fortuna: recuerda que hay oportunidades únicas que llegan una sola vez y debes aprovecharlas.

Horóscopo de amor para Virgo

La vida que compartes está llena de amor y afecto. Las personas que amas disfrutan cualquier tiempo que pasan contigo y te aprecian como un comprensivo y estimúlate ser querido. Tu enfoque natural te convierte en un deseable y atractivo socio, algo que puedes usar a tu favor, especialmente si eres soltero.

Horóscopo de dinero para Virgo

Realmente deberías estar pidiendo el consejo de otros en lo que se refiere a dinero. No porque no puedas confiar en tu propia suerte, si no porque en realidad ellos te pueden ayudar. Si hablas con los expertos, probablemente te van a ofrecer productos financieros atractivos. Lo mismo aplica para otras adquisiciones o transacciones financieras. Lo haces bien, tu solo. Pero aún mejor con la ayuda de otros.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Lleno de deseo por tu pareja pero sintiéndote apático y no satisfecho. De hecho, en realidad quieres experimentar con nuevas actividades en tu vida sexual, algo extra para tu relación. Si tienes el suficiente coraje para decir lo que realmente quieres, ¡disfrutaras un genuino banquete al hacer el amor, con aperitivo y postre también!.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Virgo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending