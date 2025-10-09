Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 9 de octubre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este jueves 9 de octubre.

Leo: brillas con fuerza y eres el centro de atención en todo lo que haces

La energía solar que te acompaña potencia tu carisma y te impulsa a tomar el control de situaciones que antes parecían complicadas. Es un día ideal para tomar decisiones importantes, mostrar tu liderazgo y confiar en tu intuición: tienes el poder de influir positivamente en quienes te rodean.

En el amor, los sentimientos fluyen con más intensidad. Si tienes pareja, podrías vivir una conversación profunda que fortalezca el vínculo. Si estás soltero, alguien que admira tu seguridad podría dar el primer paso. No temas dejarte llevar por la emoción, pero evita imponer tus ideas: la ternura también conquista.

En el trabajo, se avecinan oportunidades que pondrán a prueba tu capacidad para dirigir y organizar. Un proyecto o propuesta que parecía detenido podría reactivarse hoy gracias a tu determinación. Evita choques de ego con compañeros o superiores; tu diplomacia será clave para lograr acuerdos beneficiosos.

En la salud, presta atención a tu descanso y evita el exceso de cafeína o comidas pesadas. Tu cuerpo te pide una pausa para equilibrar mente y energía. Una caminata al aire libre o una actividad que te relaje puede ayudarte a recargar fuerzas.

En el ámbito familiar, podrías ser mediador en una pequeña diferencia o servir de apoyo a alguien cercano que necesita motivación. Tu palabra tiene peso, y hoy puedes inspirar a los tuyos con solo escuchar y orientar.

En la suerte, la jornada te favorece para hacer compras, tomar decisiones financieras o probar algo nuevo que te emocione. Mantente atento a las señales: un encuentro casual o una llamada inesperada puede traerte una buena noticia.

Consejo del día: liderar no es mandar, es inspirar con el ejemplo.

Números de la suerte: 12, 47, 189, 322, 478.