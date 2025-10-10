window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 10 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 10 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Acércate a tu propia felicidad y valora cada momento como un tramo que te orienta hacia ella. Permítete disfrutar del placer de ser tú mismo. Si tienes hijos, busca formas creativas de acercarte a ellos, cultivando valores que se conviertan en auténticas herramientas de sabiduría.

Horóscopo de amor para Capricornio

Te enfrentas a un caos y distracciones constantes. Resiste cualquier intento de ignorar la situación y mantén en mente tus perspectivas, no es el único punto de vista allá afuera, mantén la calma, los demás no siempre tienen que estar necesariamente ne lo correcto. Con frecuencia la solución a los problemas es más fácil de resolver de lo que pensaste al inicio.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tu actitud sexual abierta te convierte en un genuino Dios del amor. Pero eso no es suficiente para ti, a ti te apetecen más aventuras sexuales, tal vez un trío. Hablalo con tu pareja, podría acceder o deleitarse en una noche de búsqueda de algún probable candidato. Si no le gusta la idea, no la fuerces, presentalo de una forma más diplomática.

