Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 10 de octubre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este viernes 10 de octubre.

Leo: sientes una energía especial que te impulsa a tomar decisiones valientes

Es un día ideal para actuar con determinación y dejar atrás cualquier duda o inseguridad. Tu magnetismo natural atraerá oportunidades y personas que reconocerán tu valor, así que aprovecha para abrir puertas que antes parecían cerradas.

En el amor, la pasión se intensifica. Si estás en pareja, podrías vivir un momento de complicidad que reavive la llama. Si estás soltero, alguien de tu entorno podría confesarte un interés que no esperabas. La clave está en ser auténtico y dejar que las emociones fluyan sin miedo a mostrar tus sentimientos.

En el trabajo, se presentan avances importantes. Es probable que un proyecto que tenías estancado empiece a moverse gracias a una conversación o decisión estratégica. Tu capacidad de liderazgo destacará, pero evita imponerte con exceso: escucha a los demás y muestra empatía. Una idea brillante podría abrirte el camino hacia un reconocimiento o ascenso.

En la salud, es momento de equilibrar cuerpo y mente. El estrés podría afectar tu descanso, por lo que conviene cuidar tus horas de sueño y evitar sobrecargarte. Dedica un rato al ejercicio o a una actividad que te ayude a liberar tensión.

En el ámbito familiar, la armonía regresa después de días de tensión. Un gesto sincero o una charla cercana puede reforzar los lazos y traer la paz que hacía falta.

En la suerte, confía en tu intuición: algo que parecía casual podría convertirse en una oportunidad inesperada. El universo te recompensa cuando actúas con seguridad y gratitud.

Consejo del día: no dudes de tu luz, úsala para inspirar a otros.

Números de la suerte: 9, 34, 158, 276, 491.