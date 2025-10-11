Horóscopo de hoy para Capricornio del 11 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 11 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy tu lucidez y capacidad crítica serán tus mejores herramientas, facilitando tareas mentales y una comunicación clara con colegas en lo cotidiano. Usa esta claridad para organizar tu agenda y prioridades. También será un excelente momento para iniciar una dieta más liviana.
