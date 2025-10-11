window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 11 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 11 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_tauro
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Hoy tu mente estará enfocada en asuntos comerciales y en la mejor forma de hacer rendir lo que tienes. Tu habilidad negociadora favorecerá acuerdos valiosos. Si sales de paseo, controla impulsos y evita gastos superfluos para permitir que tu economía respire.

Horóscopo de amor para Tauro

Aun si piensas que estas bien, es recomendable hacerse un poco para atrás, estas en peligro si fuerzas tu punto de vista sobre los demás. Tu pareja y amigos no están muy emocionados ante el prospecto de tener que tratar con tu crítica constantemente. Trata de permanecer más abierto al punto de vista alterno que otros pueden tener.

Horóscopo de dinero para Tauro

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraTauro

Tu pasión está con un flujo bajo. De hecho, quieres que te dejen en paz. Si tu pareja es más orientada hacia el placer e inclinada al sexo, las cosas se pueden poner difíciles. No dejes que te empujen hacia actividades que no te gusta hacer. Tu pareja tendrá que ser paciente y conformarse con alguna elección alternativa por el momento.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

