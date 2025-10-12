window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 12 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 12 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

El trabajo será fuente de dinamismo, aunque tu atención podría dispersarse. Organiza tu agenda para evitar retrasos o errores. Fomenta la cooperación con colegas y mantén relaciones serviciales. Al cultivar un ambiente colaborativo, tu día laboral se volverá más ágil y llevadero.

Horóscopo de amor para Capricornio

Tu éxito se enfrenta a conflictos. Personas que conoces tratan de pasarte sus problemas que no tienen nada que ver contigo. Es posible que las personas digan cosas para lastimarte, o hacer demandas posteriores irracionales. Abraza las confrontaciones, úsalas para reforzar tu posición, muestra cuan fácil pueden resolverse los conflictos.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tienes una sensación de profunda paz interna, calma y fuerza. Tu pareja reconoce que gran amante eres. Tienes la habilidad para producirle más de un orgasmo. Cuando tu pareja se une, no hay limites al placer que experimentan. Realmente deberías pasar más horas en la cama pasando el tiempo de tu vida.

