Horóscopo de hoy para Escorpio del 12 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 12 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Tu grupo cercano te valorará y multiplicará invitaciones sociales. Sin embargo, será provechoso darte un tiempo antes de involucrarte demasiado. Evita sobre estimularte y proteger tu energía. Al elegir espacios privados, conectarás con procesos internos capaces de desbloquear tu fuerza curativa.

Horóscopo de amor para Escorpio

Eres capaz de expresarte de manera sincera y explicas con precisión tus ideas y deseos a tu pareja. Sin embargo, puedes malinterpretar las pistas que ella te da sobre como quiere ser tratada, así que benefíciate de preguntar y aclarar exactamente a que se refiere y de entender las cosas desde su perspectiva.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Las aventuras sexuales de alto vuelo no están en tu agenda. En lugar de pasión tu lo sientes como algo sencillo. Agarra a tu pareja y métanse a la cama. Lo harás bien sin esa tonta ropa interior e intentos absurdos de buscar nuevas posiciones. En este momento lo que necesitas es un practico deleite.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Escorpio Horóscopo de hoy
