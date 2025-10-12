window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 12 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 12 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Géminis

(05/21 – 06/20)

Aunque los vínculos familiares influyan, el presente merece toda tu atención. Confía en tu criterio. Tu opinión puede ser la guía más favorable ahora. Avanza luminoso, disfrutando de cada instante con esa frescura y ligereza tan tuyas, que inspiran a los demás.

Horóscopo de amor para Géminis

Si en tu relación existe mucha confusión e inseguridad, tú tratas de deshacerte de estos sentimientos. Las personas que conoces son amistosas y prestan ayuda debido a tu positiva y agradable actitud. Tratas a los demás con el nivel de respeto que tú quieres que te muestren y revelas como quieres ser tratado.

Horóscopo de dinero para Géminis

Estas tratando los asuntos financieros con total relajación, otros estarían estresados y con dudas, pero tu manejas la situación con sencillez y calma.Tienes el coraje suficiente para actuar en el momento oportuno y lograr ganancias. No te extralimites, porque el orgullo viene antes de la caída y puedes arruinar todo lo que has logrado.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Todos los sistemas van a tu vida sexual. Habrá variedad y pasión disponible para ti y tu pareja, para que lo disfruten y encontrarán nuevas formas de encenderse uno al otro. No hay tabúes entre ustedes y no tendrás reparos en experimentar con nuevas ideas eróticas y deliciosos juegos sensuales. No esperes mucho a que te pregunten.

