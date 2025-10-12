Horóscopo de hoy para Géminis del 12 octubre de 2025

Aunque los vínculos familiares influyan, el presente merece toda tu atención. Confía en tu criterio. Tu opinión puede ser la guía más favorable ahora. Avanza luminoso, disfrutando de cada instante con esa frescura y ligereza tan tuyas, que inspiran a los demás.

Horóscopo de amor para Géminis Si en tu relación existe mucha confusión e inseguridad, tú tratas de deshacerte de estos sentimientos. Las personas que conoces son amistosas y prestan ayuda debido a tu positiva y agradable actitud. Tratas a los demás con el nivel de respeto que tú quieres que te muestren y revelas como quieres ser tratado.

Horóscopo de dinero para Géminis Estas tratando los asuntos financieros con total relajación, otros estarían estresados y con dudas, pero tu manejas la situación con sencillez y calma.Tienes el coraje suficiente para actuar en el momento oportuno y lograr ganancias. No te extralimites, porque el orgullo viene antes de la caída y puedes arruinar todo lo que has logrado.