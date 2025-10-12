Horóscopo de hoy para Leo del 12 octubre de 2025

Conviene posponer asuntos financieros, compras o sociedades. En cambio, dedica tu energía a actividades grupales, donde amigos y conocidos te abrirán puertas a oportunidades. Deja atrás dudas económicas y abraza el porvenir, confiando en que el futuro trae experiencias prometedoras.

Horóscopo de amor para Leo Quieres una vida fácil y haces compromisos con tu pareja, dando lugar a sus deseos. Sin embargo, al hacer eso, olvidas algunas de tus propias necesidades que no te gusta hacer. Viene un momento en que en lugar de sufrir un resentimiento, hace una parada, que termina beneficiando la relación.

Horóscopo de dinero para Leo Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.