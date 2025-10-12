Horóscopo de hoy para Leo del 12 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 12 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Conviene posponer asuntos financieros, compras o sociedades. En cambio, dedica tu energía a actividades grupales, donde amigos y conocidos te abrirán puertas a oportunidades. Deja atrás dudas económicas y abraza el porvenir, confiando en que el futuro trae experiencias prometedoras.
