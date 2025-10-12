Horóscopo de hoy para Libra del 12 octubre de 2025

Evita quedar atrapado en nostalgias que no conducen. La clave está en abrirte a nuevos estudios e intereses que amplíen tu mirada. Compartir consejos y recibirlos impulsará tu crecimiento. Atiende señales luminosas del entorno y descubrirás cómo la vida puede adquirir renovado sentido.

Horóscopo de amor para Libra Aun cuando no te digan siempre lo que tú quieres oír, deja que tu ser amado sepa tus planes y escucha lo que tiene que decir, cuando eres capaz de manejar la crítica, puedes realmente entender tu relación. Si eres soltero eres curioso y estas interesado en lo que otros tienen que decir, usa lo que te dicen para afianzarte a ti mismo.

Horóscopo de dinero para Libra En lo que respecta a las finanzas, no te será difícil mantener un balance sano entre tus ingresos y egresos. Cuando compras, eres lo suficientemente inteligente para no dejarte llevar por lo barato Eres perspicaz y es dificil que se aprovechen de tí cuando estás buscando cosas de lujo.Si quieres gastar dinero, adelante pero hazlo con cuidado como acostumbras.