Horóscopo de hoy para Tauro del 12 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 12 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Hoy no conviene gastar en juegos o trivialidades, pero tu mente concebirá ideas útiles para generar recursos. Si eliges con inteligencia lo realmente provechoso, descubrirás oportunidades rentables. La vida te proveerá cuando sepas discernir dónde invertir tu tiempo y energía.

Horóscopo de amor para Tauro

Te ves involucrado en una discusión con tu pareja sobre una diferencia de opinión. Ambos creen que tu estas en lo correcto, sin embargo tú te das cuenta de que cada quien mira a las cosas desde su propia y limitada perspectiva y por lo tanto encuentras más fácil ignorar las protestas, dejándolos tener su propia forma aun cuando no estés de acuerdo.

Horóscopo de dinero para Tauro

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraTauro

La rutina normal que sigues con tu pareja está llena de insinuación sexual, actuada de una manera un poco tímida. Inicialmente es un esfuerzo pero las recompensas son muy intensas. Cuando finalmente hacen el amor, el disfrute es tanto mayor. ¡Usa tus labios, manos y lengua para satisfacer cada deseo de tu amante!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

