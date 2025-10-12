Horóscopo de hoy para Virgo del 12 octubre de 2025

Pon tu profesión en primer lugar, relegando asuntos personales de poca importancia. Modera el perfeccionismo y la vanidad para evitar tensiones. Antes de expresar opiniones en púbico, consulta a colegas. Con diálogo, ganarás respeto y construirás una reputación admirable y destacada.

Horóscopo de amor para Virgo Ávido de placer, tus excesivas gratificaciones te hacen vivir más allá de tus posibilidades. Y aunque te satisfacen inicialmente, no puedes comprar lo que es realmente importante. La verdadera satisfacción que obtienes cuando caminas bajo un cielo estrellado con un ser querido o una divertida tarde con tus amigos, estos momentos compartidos no pueden comprarse.

Horóscopo de dinero para Virgo Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.