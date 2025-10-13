Horóscopo de hoy para Acuario del 13 octubre de 2025
Comprenderás que tu bienestar exige atención consciente a tu cuerpo. Surge la oportunidad de incorporar hábitos más saludables y acudir a referentes confiables que te orienten en el camino. La prevención y el cuidado constante se volverán aliados clave para sentirte vital y fuerte.
