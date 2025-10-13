Horóscopo de hoy para Aries del 13 octubre de 2025

Hoy los asuntos familiares ocuparán un lugar central y requerirán de tu compromiso. Será una excelente ocasión para expresar tu afecto incondicional y acompañar a tus seres queridos en lo que necesiten. Podrías recibir noticias ligadas a una herencia o recordar a quienes ya no están.

Horóscopo de amor para Aries Acepta a los demás por lo que son, no trates de cambiarlos o te quejes cuando cometen errores o cuando tienen una opinión diferente. Perder el control no es genial y después te puedes arrepentir de las cosas que dijiste. Si esta es la forma en la que te sientes, irritable y difícil, los demás quieren que regrese la calma.

Horóscopo de dinero para Aries En cuestiones de negocios, nada está saliendo como tú quieres. Las personas tratarán de sacar ventaja de tí en las negociaciones importantes, los contactos y tratarán de venderte productos malos. Estas naturalmente irritado, pero esto no resolverá el problema. Deja las inversiones mayores para después cuando las circunstancias sean más prometedoras.