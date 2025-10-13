Horóscopo de hoy para Capricornio del 13 octubre de 2025

La energía lunar te impulsará a buscar compañía y disfrutar de propuestas sociales variadas. Si estás soltero, encuentros y reuniones traerán personas interesantes. En pareja, surgirán ideas y proyectos que renovarán la relación. Te abres con entusiasmo a nuevas experiencias compartidas.

Horóscopo de amor para Capricornio No es fácil para ti compartir tus planes románticos. El saber que no haces ningún progreso resulta en que tratas de conocer a otros que son diferentes a ti. Las relaciones como esas son mucho más complicadas que lo que parecen a primera vista. Enfócate en personas más importantes y familiares que importan más.

Horóscopo de dinero para Capricornio Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.