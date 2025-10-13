Horóscopo de hoy para Capricornio del 13 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 13 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La energía lunar te impulsará a buscar compañía y disfrutar de propuestas sociales variadas. Si estás soltero, encuentros y reuniones traerán personas interesantes. En pareja, surgirán ideas y proyectos que renovarán la relación. Te abres con entusiasmo a nuevas experiencias compartidas.
