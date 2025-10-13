window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 13 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 13 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Recargarás energías en cuerpo y mente, sintiéndote preparado para dejar tu huella en lo que emprendas. Tus proyectos cobrarán fuerza y te llevarán a crecer y expandirte. Se abrirán conexiones con el extranjero, con oportunidades de viajes o estudios que ampliarán tu horizonte.

Horóscopo de amor para Escorpio

Lo que dices viene directo del corazón y estas más a gusto con una pareja que te aprecie directamente y que lo haga honestamente a diferencia de alguien con quien tienes que estar teniendo cuidado sobre ciertas cosas o que se molesta fácilmente. Es importante para tu relación expresar claramente tus pensamientos a tu pareja.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Todos los sistemas van a tu vida sexual. Habrá variedad y pasión disponible para ti y tu pareja, para que lo disfruten y encontrarán nuevas formas de encenderse uno al otro. No hay tabúes entre ustedes y no tendrás reparos en experimentar con nuevas ideas eróticas y deliciosos juegos sensuales. No esperes mucho a que te pregunten.

