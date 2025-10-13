window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 13 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 13 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Géminis

(05/21 – 06/20)

En este día las finanzas estarán en primer plano y surgirán propuestas económicas interesantes. Tu instinto negociador se afinará y sabrás concretar acuerdos que beneficien tu bolsillo. Tanto el trabajo mental como la acción práctica te traerán resultados satisfactorios.

Horóscopo de amor para Géminis

Tu vida romántica, si tienes una, ha estado caminando suavemente, con interacciones recientes por tu pareja que prueban lo fácil que va de manera notable. Si eres soltero, la retroalimentación positiva de aquellos que te rodean te da ánimos, da gracias por cualquier tipo de ayuda que te ofrezcan, asegúrate de regresar amabilidad cuando se necesita a aquellos que amas.

Horóscopo de dinero para Géminis

Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Vete tranquilo con los juguetes sexuales. ¡Lee las instrucciones primero antes de usarlos en tu pareja! No querrás que pase un accidente cuando estés todo excitado. Podría sr embarazoso cuando tengas que llamar a los para médicos para remover todos esos traviesos accesorios.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

