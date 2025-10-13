Horóscopo de hoy para Leo del 13 octubre de 2025

Será un buen momento para retirarte un poco y escuchar tu interior. Las respuestas a tus preguntas más íntimas podrían llegar a través de sueños o coincidencias reveladoras. Un asunto del pasado encontrará su cierre gracias a la intervención de tus familiares.

Horóscopo de amor para Leo Empujándote hacia adelante te hace parecer despótico y a ratos poco agradable, causando problemas con tu vida amorosa o haciéndote difícil el que llegues a conocer a una nueva persona. Es aparente que los demás te encuentran ansioso de reconocimiento y les es un poco desconcertante. Reconsidera tu conducta y el impacto que tiene en los demás.

Horóscopo de dinero para Leo Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.