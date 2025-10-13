Horóscopo de hoy para Libra del 13 octubre de 2025

Un objetivo por el que llevas tiempo trabajando finalmente se concretará, dándote una profunda satisfacción. Descubrirás que invertir tus talentos es apostar por tu propio éxito. Es posible que recibas un reconocimiento, un premio o ese nombramiento que estabas esperando.

Horóscopo de amor para Libra Probablemente no pienses mucho en los demás, aun si son importantes para ti. Trata de no tomar estos sentimientos a pecho. Es mucho mejor si lo dejas y te consientes a ti mismo con un poco de tiempo libre. Espera a que seas capaz de reestablecer una mejor actitud, de otra forma los conflictos menores se vuelven una crisis mayor.

Horóscopo de dinero para Libra Hay muy pocos cambios previstos respecto al dinero. Haz que se sepan tus ideas y ve cómo responden otros a ellas. Puedes recibir un buen consejo que puede volverse lucrativo más adelante.. Solo asegúrate de no quedar atrapado en trivialidades, porque podrías perder tu inspiración.