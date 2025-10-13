Horóscopo de hoy para Sagitario del 13 octubre de 2025

Tu vida íntima cobrará intensidad y tus poderes ocultos despertarán deseo en tu pareja o alguien especial. Conectarás con el misterio y la pasión, descubriendo matices más profundos de ti mismo. La intuición y la entrega transformarán tu erotismo en una experiencia reveladora y magnética.

Horóscopo de amor para Sagitario Encuentras difícil decir que no a los pedidos y demandas de los demás. Pareces más que deseoso de hacer compromisos que normalmente no tolerarías o considerarías. Es importante que seas más selectivo sobre con quien pasas el tiempo. Evita a los individuos que siempre están tratando de sacar ventaja de tu buena naturaleza.

Horóscopo de dinero para Sagitario Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.