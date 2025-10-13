window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 13 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 13 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_tauro
Tauro

(04/20 – 05/20)

La soledad quedará atrás gracias a un intercambio enriquecedor con personas que marcarán tu día. Lo que el otro diga y haga estimulará tu pensamiento, dándote nuevas perspectivas. Podrías encontrarte con alguien perspicaz y agudo con quien compartir confidencias profundas.

Horóscopo de amor para Tauro

Aun cuando parezca que otros no están de acuerdo y encuentres difícil de compartir tu punto de vista, ser muy emocional no es la forma de reaccionar. Si estas involucrado con tu pareja en una pelea como esta responde adecuadamente al asunto a la mano y no solo a cosas triviales que pueden crecer y salirse de control.

Horóscopo de dinero para Tauro

Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.

Horóscopo de sexo paraTauro

No te sorprendas cuando tu vida sexual no sea tan emocionante. En lugar de simular la pasión, di lo que realmente necesitas. Ya que estas encontrando difícil hacerte valer de cualquier forma, esta no será una tarea fácil. Si haces el esfuerzo, valdrá la pena. La vida es muy corta para tener mal sexo.

