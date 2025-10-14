window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 14 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 14 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Tu deseo de ampliar horizontes te acercará a personas extranjeras, culturas distintas o nuevos estudios. Incluso alguien del pasado podría reaparecer, aunque conviene evitar idealizaciones. El presente te abre un camino fértil, ideal para nutrirte de experiencias que enriquecerán tu visión de la vida.

Horóscopo de amor para Escorpio

Usa tu genuino deseo de comprometerte para mejorar tu relación. Miedos, deseo no expresados, cualquier cosa que ponga tensión en la relación debe atenderse y resolverse. Cuando haces que escuchar sea una prioridad y te das cuenta de las necesidades de tu pareja, de manera muy positiva, todo cambia para ser mejor.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Para ti una relación tiene que estar llena de abrazos y suspiros llenos de afecto. Ya que te sientes tan seguro en tu relación puedes tratar algo más atrevido. Por ejemplo, deja que tu otra mitad cubra tus ojos con una bufanda de seda suave y entonces deja que tome el control. Tal vez esto es tan bueno como se pone.

