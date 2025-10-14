window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 14 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 14 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Será un buen momento para compartir con familiares o amigos, intercalando pausas recreativas en tus asuntos cotidianos. La energía favorece el diálogo cercano. Exprésate con afecto, pero evita entrar en detalles rutinarios que solo te conciernen a ti y puedan aburrir al otro.

Horóscopo de amor para Tauro

Si estas experimentando altas y bajas en tus emociones y sientes que eres constantemente mal entendido o criticado equivocadamente, se particularmente cuidadoso de no sobre reaccionar o portarte de una manera inapropiada, lastimando a tu pareja, o haciendo algo que más adelante puedes lamentar.

Horóscopo de dinero para Tauro

Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.

Horóscopo de sexo paraTauro

Todo el mundo sabe que te encanta ser consentido en todas las formas posibles, pero no seas muy perezoso. Muéstrale a tu pareja cuanto la aprecias. Puede estar irritada por tus fantasías sexuales, pero no te preocupes y no cambies de idea, lo más probable es que tu pareja esté asombrada y emocionada con el candor que mostrarás al final.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

