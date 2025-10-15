window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 15 de octubre

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

Por  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este miércoles 15 de octubre.

Aries

Mitad de semana y tu energía empieza a recuperarse. Es momento de aflojar el paso y disfrutar los pequeños descansos que el miércoles puede darte. No intentes controlar cada detalle: deja que las cosas fluyan, que la rutina se vuelva más ligera y que una conversación inesperada o un paseo improvisado te cambien el ánimo.

Tu carisma está en su punto y la gente lo nota. Usa esa buena vibra para reconectar, reírte un poco y recordar que también se avanza cuando uno se permite disfrutar. No hace falta tener todo bajo control: a veces el equilibrio llega justo cuando decides relajarte y simplemente estar presente.

