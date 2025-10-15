window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 15 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 15 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Tus grupos cercanos serán fuente de inspiración y estímulo. Involúcrate en proyectos colectivos y asume un rol activo en lo social. Comparte tu arte, tu luz y tu gracia con autenticidad: dejarás una huella positiva y una impresión encantadora en quienes te rodean.

Horóscopo de amor para Libra

Sintiéndote confiado estas tanto curioso como esperanzado respecto al futuro. Te rodeas de personas que son importantes y que comparten tu optimismo. Si hay cierta persona que se siete menos segura sobre el futuro, apreciara tu apoyo, déjale saber cómo te sientes.

Horóscopo de dinero para Libra

Una ráfaga de ideas no convencionales y propuestas vienen en camino. Aún cuando los viejos métodos han probado ser buenos, mantén abiertas todas tus opciones.. Las personas que te rodean pueden ver conexiones entre cosas que tu has pasado por alto. Pueden permitirte ver las cosas de forma diferente y hacer posible su desarrollo en nuevas formas dinámicas.

Horóscopo de sexo paraLibra

Cuando está en tus manos, tu pareja es muy fácil de excitar. Parece ser que el toque más ligero crea un estado de éxtasis para ambos. Estas ardiendo de pasión y deseo sexual. Estos momentos de hacer el amor con frecuencia pueden suceder en lugares inusuales o en momentos poco convencionales ¿Qué puede ser más excitante?

