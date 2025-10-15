window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 15 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 15 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Hoy podrás quitarte máscaras y ver con claridad tu interior, conectando con tu ser más genuino y espiritual. Resguarda tu intimidad de la mirada ajena y valora la calma de tu propio espacio. Allí encontrarás recompensas, resignificando tu escala de valores con serenidad.

Horóscopo de amor para Virgo

Tomate tiempo para considerar seriamente tu vida romántica y decide si quieres compartir tu futuro con otra persona a largo plazo. Si quieres y tienes a alguien en mente es importante saber si también se siente de la misma manera. Necesitas seguridad en una cosa tan importante para poder planear con tiempo adecuadamente.

Horóscopo de dinero para Virgo

Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!

Horóscopo de sexo paraVirgo

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

