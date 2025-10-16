window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 16 de octubre

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente. Crédito: Cortesía

Por  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este jueves 16 de octubre.

Aries

El ambiente empieza a sentirse más ligero y el cansancio de la semana se disipa poco a poco. Es un buen momento para dejar atrás la presión y enfocarte en lo que te inspira. Las conversaciones se vuelven más amables, las ideas fluyen y la vida parece abrirte un respiro antes del fin de semana. Aprovecha ese impulso para reconectar con lo que te hace sentir vivo.

Tu carisma natural se intensifica y atrae miradas, apoyo y buena energía. No todo tiene que ser esfuerzo: también se avanza cuando te permites disfrutar y fluir. Relájate, suelta el control y deja que el día te sorprenda. A veces, el verdadero equilibrio aparece justo cuando bajas el ritmo y disfrutas del momento.

