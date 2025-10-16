window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 16 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 16 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Tu capacidad de hablar con profundidad es poderosa, pero hoy conviene no poner el dedo en la llaga. Elegir palabras con cuidado evitará malentendidos y conflictos. Mantén tu reserva estratégica, enfocándote en proteger tu reputación y reforzar tu autoridad.

Horóscopo de amor para Escorpio

La claridad aumentada te permite sortear cualquier comunicación difícil o desacuerdos con tus socios. Te expresas bien y encuentras fácil exponer tu punto de vista. Piensa las opiniones y vistas que son radicalmente diferentes a las tuyas. No olvides que tu pareja tiene el derecho a ser tanto oída como considerada.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

