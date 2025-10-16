Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 16 de octubre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este jueves 16 de octubre.

Leo: vives una jornada cargada de magnetismo y poder personal que te mantendrá alerta

El Sol, tu regente, impulsa una energía de renovación que te lleva a cuestionar rutinas y a buscar un propósito más auténtico en cada cosa que haces. La jornada te invita a tomar las riendas, pero también a escuchar lo que tu corazón intenta decir en silencio.

En el amor, los nacidos bajo Leo sentirán un llamado profundo a la conexión real. Si están en pareja, es un buen momento para dejar atrás los reproches y dar paso a un diálogo más emocional y sincero. Los solteros podrían cruzarse con alguien que les roba la mirada y despierta una chispa inesperada; esa persona podría llegar a través de un entorno social o profesional.

En el trabajo, la ambición leonina se verá reforzada. Tu liderazgo natural brillará ante los demás, pero será importante no caer en la necesidad de controlar cada detalle. La humildad será clave para mantener la armonía con colegas o socios. Una noticia o correo importante podría abrir una nueva oportunidad antes del final del día.

En el ámbito familiar, la energía del día favorece la reconciliación y el entendimiento. Un gesto simple, una llamada o una visita breve bastará para fortalecer lazos que se habían enfriado. También es buen momento para planificar algo en conjunto que rompa con la rutina del hogar.

En cuanto a la salud, el cuerpo pide descanso y equilibrio. La vitalidad de Leo suele ser alta, pero el estrés acumulado podría pasar factura si no se regula. Un baño relajante, una caminata al atardecer o una meditación breve podrían marcar una gran diferencia hoy.

La suerte sonríe, pero de forma discreta: llegará de manos de alguien que no esperaba o de un detalle mínimo que se transforma en señal del destino. Una coincidencia podría abrir una puerta que parecía cerrada.

Consejo del día: Brilla con fuerza, pero deja que otros también iluminen su propio camino.

Números de la suerte: 17, 82, 199, 243, 411.