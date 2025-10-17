window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 17 de octubre

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente. Crédito: Cortesía

Por  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este viernes 17 de octubre.

Aries

El cuerpo pide descanso y el ambiente se llena de energía ligera: perfecto para cerrar la semana con una sonrisa. Deja atrás las tensiones, ponte algo cómodo y disfruta de lo que el día te traiga. Las conversaciones fluyen con naturalidad y los planes espontáneos pueden convertirse en los mejores recuerdos. Es momento de reconectar con tu lado más libre y divertido.

Tu magnetismo está al máximo y atraes miradas, risas y buena vibra dondequiera que estés. No hace falta planear demasiado: sigue el ritmo del día, di que sí a lo inesperado y disfruta sin culpa. La mejor manera de recargar energía es soltando el control y dejando que la alegría haga su trabajo.

