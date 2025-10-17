Horóscopo de hoy para Acuario del 17 octubre de 2025

Conectarte desde el corazón y enfocarte en el presente generará un efecto poderoso en tus vínculos. Por la tarde, la intimidad cobrará protagonismo: temas sexuales emergen desafiando inhibiciones. Atrévete a improvisar minuto a minuto, descubriendo una libertad que renueva tu lecho.

Horóscopo de amor para Acuario Si encuentras problemas repetidamente en tu vida personal causados por los demás, te darás cuenta de que lo más seguro es que estas equivocado porque ni modo que tu no seas responsable de nada. Aun si lo encuentras molesto, mantente calmado, no tomes la críticas en forma personal. Evita sobre emocionarte y escucha con cuidado y reconocerás que es solo un montón de escándalo sobre nada.

Horóscopo de dinero para Acuario Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.