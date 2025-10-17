Horóscopo de hoy para Capricornio del 17 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 17 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Recibirás un obsequio o apoyo financiero clave para tu negocio, recordándote que, al vincularte con recursos ajenos, tu poder crece. Por la tarde, te ocuparás de un asunto legal que exige orden. Aunque surjan cuestiones burocráticas, sortearás los imprevistos con lucidez.
