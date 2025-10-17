Horóscopo de hoy para Capricornio del 17 octubre de 2025

Recibirás un obsequio o apoyo financiero clave para tu negocio, recordándote que, al vincularte con recursos ajenos, tu poder crece. Por la tarde, te ocuparás de un asunto legal que exige orden. Aunque surjan cuestiones burocráticas, sortearás los imprevistos con lucidez.

Horóscopo de amor para Capricornio Eres excepcionalmente comprensivo, los demás encuentran tu naturaleza abierta comunicativa muy atractiva. Estas deseoso de aprender, siempre curioso y honesto disfrutas compartiendo estas conversaciones y momentos de placer con tu pareja. Si eres soltero, los demás buscan tu compañía, valoran tus opiniones y te hacen sentir bienvenido donde sea que vayas.

Horóscopo de dinero para Capricornio Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.