Horóscopo de hoy para Leo del 17 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 17 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Con la Luna brillando en tu signo, despertarás con energía intensa y un optimismo que se siente como fortuna. Por la tarde, podrían aparecer gastos o imprevistos que afectan tu economía. Renueva recursos, reorganiza prioridades y verás cómo tus planes de enriquecimiento encuentran vías creativas para avanzar.
