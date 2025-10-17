window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 17 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 17 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_leo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Con la Luna brillando en tu signo, despertarás con energía intensa y un optimismo que se siente como fortuna. Por la tarde, podrían aparecer gastos o imprevistos que afectan tu economía. Renueva recursos, reorganiza prioridades y verás cómo tus planes de enriquecimiento encuentran vías creativas para avanzar.

Horóscopo de amor para Leo

Trata de evitar el pasar la tarde solo, mejor invita a amigos a pasar una tarde juntos y sigan a ver que ofrece la vida nocturna. Usando tu iniciativa y especialmente si eres soltero haces conexiones placenteras, piensa cuidadosamente sobre exactamente que estás haciendo, de otra forma puedes arrepentirte de lo que ocurra después.

Horóscopo de dinero para Leo

Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tanto tú como tu pareja pueden esperar tiempos excitantes llenos de pasión y deseo. Una escapada de hacer el amor impetuosamente o largas noche en éxtasis, en cualquier momento y en cualquier lugar, están bien. Sorprende a tu pareja con una cena erótica a la luz de las velas. El primer detalle del menú es una botella de burbujeante champaña, ¡borracho del ombligo de tu amante!

